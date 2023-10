PCP lamenta chantagem a médicos, BE diz que Governo tem de ceder

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoO secretário-geral do PCP acusou esta sexta-feira o Governo de exercer “uma chantagem completamente desproporcionada” sobre os médicos, com a coordenadora do BE a considerar que o executivo terá de ceder nas negociações se quiser “salvar o SNS”.

Na resposta, o dirigente do PCP defendeu que tem havido “uma chantagem e uma pressão completamente desproporcionada” por parte do Governo sobre os profissionais de saúde. Os dois sindicatos apresentaram ao Governo uma contraproposta conjunta que exige a reposição das 35 horas semanais para os médicos, um aumento de 30% do seu salário base e a reposição das 12 horas de trabalho em serviços de urgência.

Paulo Raimundo indicou que há “vários membros do Governo”, entre os quais o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que “têm perdido horas em entrevistas em jornais e televisivas”, sustentando que, “se depositassem essas horas na concentração da questão fundamental que é preciso resolver, que é fixar médicos, o país estaria melhor certamente”. headtopics.com

“O PS achou que o caminho não devia ser esse e então, em vez de soluções, quis eleições. Fomos para eleições. Dois anos depois, a situação está tal e qual como nós antevíamos que ia estar: situação de rutura”, disse.

“O Governo, se quer manter o SNS aberto, vai ter de ceder às reivindicações dos médicos, e não vai ter de ceder por teimosia, por intransigência, mas porque os médicos têm razão na reivindicação que fazem”, referiu. headtopics.com

Se não o fizer, prosseguiu Mariana Mortágua, é porque “ou tem vontade de destruir o SNS e assumiu que este modelo deixou de fazer sentido e quer entrar num pacto de regime para ter um SNS entregue aos privados”.

