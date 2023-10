PCP e BE solidários com greve na função pública dizem que Governo vai ter de ceder

Os líderes do PCP e do BE manifestaram solidariedade para com os trabalhadores da administração pública que estão em greve, salientando que são necessários melhores salários e que o Governo vai ser obrigado a ceder.

O dirigente comunista destacou que são os trabalhadores da administração pública que"põem o país a funcionar", designadamente as escolas, os tribunais, a administração e os serviços públicos, e defendeu que"devem ser respeitados e valorizados".

Questionado se considera esta greve vai forçar o Governo a ceder, Paulo Raimundo respondeu que o executivo"tem cedido", ainda que de"forma muito insuficiente", referindo que"destrancou a porta para aumentos dos salários e pensões, para medidas na habitação, para medidas relativamente ao preço dos bens alimentares e outros bens de primeira necessidade". headtopics.com

Também presente neste piquete de greve, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, disse aos jornalistas que Portugal não pode continuar"enredado numa política de baixos salários", que não chegam para assegurar"as coisas mais básicas da vida", e salientou que"uma boa parte dos funcionários públicos recebe abaixo dos mil euros".

Relativamente à greve na função pública, Mariana Mortágua disse que acredita que, quando as"pessoas se mobiliza, saem à rua", as coisas"mudam e podem mudar", acrescentando que"a arrogância desta maioria absoluta só pode ser combatida com essa capacidade de mobilização das pessoas". headtopics.com

PCP e BE solidários com greve na função pública dizem que Governo vai ter de cederOs líderes do PCP e do BE manifestaram hoje solidariedade para com os trabalhadores da administração pública que estão em greve, salientando que são necessários melhores salários e que o Governo vai ser obrigado a ceder. Consulte Mais informação ⮕

PCP e BE solidários com greve na função pública dizem que Governo vai ter de cederVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

PCP e BE solidários com greve na função pública dizem que Governo vai ter de cederPartidos salienta, que são necessários melhores salários. Consulte Mais informação ⮕

PCP diz que Governo decretou aumento das rendas e terá de “arcar consequências”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

PCP diz que Governo decretou aumento das rendas e terá de 'arcar consequências'Secretário-geral do Partido Comunista diz que esta decisão traduz-se, na prática, no Governo a decretar 'um aumento de 7% nas rendas'. Consulte Mais informação ⮕

Os 385.000€ em ajustes directos de Joana MortáguaAlberto Gonçalves comenta os ajustes directos para “apoio técnico” à vereadora de Almada Joana Mortágua. Consulte Mais informação ⮕