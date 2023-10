PCP e BE solidários com greve na função pública dizem que Governo vai ter de ceder

Os líderes do PCP e do BE manifestaram hoje solidariedade para com os trabalhadores da administração pública que estão em greve, salientando que são necessários melhores salários e que o Governo vai ser obrigado a ceder

O dirigente comunista destacou que são os trabalhadores da administração pública que “põem o país a funcionar”, designadamente as escolas, os tribunais, a administração e os serviços públicos, e defendeu que “devem ser respeitados e valorizados”.

“Agora é preciso que esta luta aproveite essa porta destrancada para escancarar a porta para responder às necessidades concretas”, disse.“Não é um problema de teimosia, é um problema de necessidade de objetivos. As pessoas estão muito aflitas, o aperto é muito grande para a maioria da população e dos trabalhadores, e o Governo não pode ficar como se nada fosse”, defendeu. headtopics.com

“Os salários praticados em Portugal tornam a vida impossível para a maior parte dos trabalhadores, a começar pelo setor público, a perda de rendimentos foi muito forte nos últimos anos”, referiu.

“O Governo não está disposto a ceder, o que não quer dizer que não terá de ceder, e é para isso que servem estas mobilizações: para que o Governo tenha de ceder dando às pessoas o que é delas por direito, que é um salário que lhe permita viver, pagar uma casa, pagar a conta do supermercado”, referiu. headtopics.com

