PCP e BE solidários com greve na função pública dizem que Governo vai ter de ceder

27/10/2023 13:03:00 / Fonte: RTPNoticias

Os líderes do PCP e do BE manifestaram hoje solidariedade para com os trabalhadores da administração pública que estão em greve, salientando que são necessários melhores salários e que o Governo vai ser obrigado a ceder.