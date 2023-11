PCP e BE juntaram-se à manifestação pró-Palestina em Lisboa pelo 'fim do massacre'

Centenas de pessoas - cerca de mil, numa estimativa da organização -- participaram nesta manifestação, com o lema"Paz no Médio Oriente, Palestina Independente", que começou no Martim Moniz e terminou à chuva, na Praça do Município.

Centenas de pessoas - cerca de mil, numa estimativa da organização -- participaram nesta manifestação, com o lema"Paz no Médio Oriente, Palestina Independente", que começou no Martim Moniz e terminou à chuva, na Praça do Município., expressando apoio às posições assumidas pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

"Há milhares de civis que estão a ser massacrados numa política de genocídio. Isto não é defesa, isto é um crime internacional, uma punição coletiva ao povo palestiniano e não podemos tolerá-la", declarou a coordenadora do BE aos jornalistas. headtopics.com

"Os trabalhadores e as populações que querem a paz, não querem a guerra - a guerra não serve o povo, não serve os trabalhadores -- mais cedo ou mais tarde vão mesmo travar este genocídio e este massacre que está em curso", afirmou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP considerou que"há muita hipocrisia e muito cinismo", com"dois pesos e duas medidas" na política internacional,"um peso para o Governo de Israel" e outro"para todo o resto dos outros povos" e pediu que se cumpram as resoluções da ONU.A deputada e dirigente do PS Isabel Moreira juntou-se, a título individual, a esta manifestação. headtopics.com

