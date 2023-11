PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo “fim do massacre” dos palestinianos

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.

Delegações do PCP e do Bloco de Esquerda (BE) juntaram-se, este domingo, a uma manifestação em Lisboa, em que se apelou ao "fim doCentenas de pessoas —​ cerca de mil, numa estimativa da organização — participaram nesta manifestação, com o lema "Paz no Médio Oriente, Palestina Independente", que começou no Martim Moniz e terminou à chuva, na Praça do Município.

A manifestação foi convocada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP-IN) e pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC). headtopics.com

"Há milhares de civis que estão a ser massacrados numa política de genocídio. Isto não é defesa, isto é um crime internacional, uma punição colectiva ao povo palestiniano e não podemos tolerá-la", declarou a coordenadora do BE aos jornalistas.

Em cartazes empunhados pelos manifestantes lia-se "Paz no Médio Oriente", "Fim à ocupação", "Pela paz, não à escalada da guerra" e "Palestina livre e independente". O grupo islamita Hamas, classificado como terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América, que controla a Faixa de Gaza, lançou em 7 de Outubro umem território israelita, no qual matou e raptou militares e civis, incluindo crianças. headtopics.com

PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo “fim do massacre” do povo palestinianoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo 'fim do massacre'Delegações do PCP e do Bloco de Esquerda (BE) juntaram-se hoje a uma manifestação em Lisboa em que se apelou ao 'fim do massacre' do povo palestiniano e se acusou Israel de praticar uma 'política de genocídio'. Consulte Mais informação ⮕

PCP e BE juntaram-se à manifestação pró-Palestina em Lisboa pelo 'fim do massacre'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Israel. PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo 'fim do massacre'Delegações do PCP e do Bloco de Esquerda (BE) juntaram-se hoje a uma manifestação em Lisboa em que se apelou ao 'fim do massacre' do povo palestiniano e se acusou Israel de praticar uma 'política de genocídio'. Consulte Mais informação ⮕

Mariana Patrocínio partilha registos únicos de festa de 'Halloween': 'Obrigada a todos os v ...Mariana Patrocínio mostrou todos os pormenores da festa através das suas redes sociais. Consulte Mais informação ⮕

Secretário-geral do PCP considera que ainda há condições para travar a reprivatização da TAPSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕