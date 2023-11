PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo 'fim do massacre'

Delegações do PCP e do Bloco de Esquerda (BE) juntaram-se hoje a uma manifestação em Lisboa em que se apelou ao"fim do massacre" do povo palestiniano e se acusou Israel de praticar uma"política de genocídio".

No início do desfile, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, defendeu que "é urgente um cessar-fogo" e que "só o respeito pela autodeterminação do povo palestiniano poderá criar as condições para a paz", expressando apoio às posições assumidas pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acompanhado por outros dirigentes do partido, juntou-se à manifestação a meio da Rua do Ouro, em "solidariedade para com o povo palestiniano, pelo fim do massacre que está em curso". headtopics.com

O secretário-geral do PCP considerou que "há muita hipocrisia e muito cinismo", com "dois pesos e duas medidas" na política internacional, " um peso para o Governo de Israel" e outro "para todo o resto dos outros povos" e pediu que se cumpram as resoluções da ONU.

Na frente desta manifestação, gritava-se "Paz sim, guerra não", "Palestina vencerá", "guerra não é prisão, massacre e cerco não", "com justiça e paz, Palestina vencerás". Em cartazes empunhados pelos manifestantes lia-se "Paz no Médio Oriente", "Fim à ocupação", "Pela paz, não à escalada da guerra" e "Palestina livre e independente". headtopics.com

