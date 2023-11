PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo “fim do massacre” do povo palestiniano

Delegações do PCP e do Bloco de Esquerda juntaram-se hoje a uma manifestação em Lisboa em que se apelou ao"fim do massacre" do povo palestiniano e se acusou Israel de praticar uma"política de genocídio"

Centenas de pessoas — cerca de mil, numa estimativa da organização — participaram nesta manifestação, com o lema “Paz no Médio Oriente, Palestina Independente”, que começou no Martim Moniz e terminou à chuva, na Praça do Município.

"Há milhares de civis que estão a ser massacrados numa política de genocídio. Isto não é defesa, isto é um crime internacional, uma punição coletiva ao povo palestiniano e não podemos tolerá-la", declarou a coordenadora do BE aos jornalistas.

“Os trabalhadores e as populações que querem a paz, não querem a guerra — a guerra não serve o povo, não serve os trabalhadores — mais cedo ou mais tarde vão mesmo travar este genocídio e este massacre que está em curso”, afirmou Paulo Raimundo.

Em cartazes empunhados pelos manifestantes lia-se "Paz no Médio Oriente", "Fim à ocupação", "Pela paz, não à escalada da guerra" e "Palestina livre e independente". Segundo o governo israelita, o Hamas fez mais de 1.400 mortos em Israel e levou cerca de 220 reféns, dos quais quatro foram entretanto libertados.

As autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, reportam mais de 8.000 pessoas mortas pelos bombardeamentos israelitas, entre as quais mais de 3.000 crianças.

