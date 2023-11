PCP critica 'reforma precipitada' do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que mantém incertezas para imigrantes e forças de segurança

O PCP defendeu esta segunda-feira que a extinção do SEF, efetivada no domingo, não vai “beneficiar o controlo” das fronteiras e criticou a sua “reforma precipitada”, que considerou manter incertezas na vida dos imigrantes e sobrecarregar as forças de segurança.

“Para o PCP, continua claro que esta alteração profunda em nada virá a beneficiar o controlo de fronteiras do país. Trata-se de uma reforma precipitada, pelo que os contornos do seu resultado final têm vindo a aparecer paulatinamente e não raras vezes com informações contraditórias”, lê-se.

Para o PCP, “é uma aberração a intenção do Governo de promover um aumento de 30% no valor das taxas cobradas a imigrantes pela resolução de processos que há muito o deveriam estar, quando o que se impõe é a adoção de medidas extraordinárias para responder aos milhares de processos pendentes”. headtopics.com

O PCP refere que “continua por clarificar qual a relação funcional e hierárquica entre os elementos da PSP e GNR no controlo de fronteiras, com os elementos do SEF que, transitando para a PJ, se mantêm nos mesmos postos em afetação funcional”.

O PCP diz ainda “suscitar estupefação” que, no Instituto dos Registos e Notariados (IRN), nada se saiba sobre a acomodação resultantes das novas competências que lhe estão destinadas, assim como se assinala a falta de informação sobre a criação da nova AIMA e de medidas para a sua capacitação com vista a responder às competências que passa a exercer”. headtopics.com

O SEF foi extinto este domingo às 00:00, entrando em funções AIMA, que vai suceder a este serviço nas questões administrativas de emissão de documentos para estrangeiros.

