PCP critica 'discordâncias fabricadas' e desafia PS a assumir responsabilidades

OE2025. PCP critica"fabricadas discordâncias" e desafia PS a"assumir responsabilidades". Foto: Carlos Barroso/Lusa

"É esta a realidade do país, por maior que seja a propaganda de um Governo PSD/CDS que, para lá de fabricadas discordâncias, conta, nas suas opções de fundo, com o apoio e convergência do Chega e Iniciativa Liberal , e com um PS que teima e alimenta expectativas em torno do Orçamento do Estado", criticou.

Questionado se as acusações sobre as negociações orçamentais entre o Governo e o PS este domingo fazem parte dessas"fabricadas discordâncias" a que aludia, Paulo Raimundo considerou que a troca de comunicados"é para rir". "Aquilo foi uma casca de banana porque, enquanto nós andávamos a discutir o IUC, na prática o que ia passando era a transferência de recursos públicos para os grupos económicos. Agora podemos estar perante a mesma coisa", referiu, acrescentando que não foi o PCP que definiu as linhas vermelhas do PS, que considerou serem"serviços mínimos".

