PCP acusa direita de recorrer à mentira e calúnia para desviar atenções do 25 de Abril

O secretário-geral do PCP acusou esta segunda-feira a direita de recorrer 'à mentira e calúnia' para desviar as atenções 'dos aspetos mais transformadores' do 25 de Abril, criticando-a por 'recuperar velhas e bafientas narrativas' como o 25 de Novembro.

'Numa altura em que estamos em plenas comemorações dos 50 anos de um dos momentos maiores da nossa história, a direita reacionária multiplica os seus esforços para desviar as atenções dos aspetos mais estruturantes e fundamentais das transformações da Revolução'. O líder do PCP discursava na Casa do Alentejo, em Lisboa, na sessão de lançamento do sétimo volume das 'Obras Escolhidas de Álvaro Cunhal', que reúne textos escritos pelo histórico dirigente comunista entre 1976 e 1977, designadamente o seu relatório ao VIII Congresso do PCP. 'Recorrendo à mentira, à calúnia, à deturpação e à manipulação, nomeadamente acerca do papel do PCP nos mais variados momentos da sua história', quando se assinalam os 50 anos da Revolução dos Cravos

