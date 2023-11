PC Chinês sugere maior controlo sobre sistema financeiro para “prevenir riscos”

“Devemos manter a prevenção e o controlo dos riscos como o tema eterno do trabalho financeiro”, lê-se no comunicado emitido no final da conferência, realizada à porta fechada durante dois dias e liderada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e os outros seis membros do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), a cúpula do poder na China.

“O caos financeiro e os problemas de corrupção repetem-se e as capacidades de supervisão financeira e de governação continuam a ser fracas”, lê-se no relatório. A isto somam-se 5,2 biliões de dólares de dívida oficial detida pelos governos locais e regionais da China, que foram autorizados a emitir obrigações de refinanciamento no valor de cerca de 137 mil milhões de dólares, desde o final de setembro, para cumprir os prazos de vencimento das suas dívidas, informou hoje o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

Sobre a crise no setor imobiliário, que resultou na entrada em incumprimento de dezenas de construtoras, as autoridades comprometeram-se a melhorar a gestão macroprudencial do setor e satisfazer as “necessidades razoáveis” de financiamento dos construtores públicos e privados.

As medidas incluíram a criação de uma Comissão Financeira Central liderada pelo Partido Comunista, um super-regulador que vai supervisionar instituições governamentais como o Banco do Povo da China (banco central) e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e que recrutou quase 100 novos funcionários nas últimas semanas.

