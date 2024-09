Paulo Rangel Avalia Campanha Para Eleição Como 'Difícil'

“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaSem derrotas, Leões mantêm liderança no campeonato ao vencerem Estoril “Queria-me matar”: Idoso acusa sobrinha de o agredir violentamente em Vila Verde

"A ideia é que o façamos no final de outubro, princípio de novembro", especificou o ministro dos Negócios Estrangeiros, admitindo que ao longo desta semana foi dado"um grande impulso na campanha bilateral", através de conversações"Estado a Estado".

"Não vale a pena ter ilusões. Por mais que às vezes nos pareça que está tudo bem, como estamos num prazo longo e há muitas mudanças, sejam geopolíticas globais, sejam nos Governos de cada Estado, as orientações podem mudar e, portanto, é preciso uma espécie de compromisso permanente com a campanha. É isso que a diplomacia portuguesa vai fazer nos próximos dois anos", reforçou.

A proposta portuguesa passa por ter a"Índia e o Brasil", assim como"dois países africanos", como membros permanentes deste poderoso órgão das Nações Unidas, cujo mandato é zelar pela manutenção da paz e segurança internacionais. Rangel considerou"auspicioso" e"prometedor" que membros permanentes do Conselho de Segurança se tenham mostrado abertos a uma reforma do órgão, como é o caso dos Estados Unidos, que defenderam a atribuição de dois lugares permanentes ao continente africano.

