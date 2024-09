Paulo Rangel alerta para situação 'extremamente perigosa' no Médio Oriente

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, alertou esta segunda-feira para a situação"extremamente perigosa" que se vive no Médio Oriente com o agravar do conflito entre Israel e a guerrilha xiita do Hezbollah a partir do Líbano.Portugal considera "altamente preocupante" a escalada que se vive entre o Líbano, Israel e a Palestina , "no fundo no Médio Oriente", afirmou.

"Aqueles que quiserem regressar têm sempre soluções para regressar", afirmou. "Tudo isso está devidamente preparado para o caso de ser necessário".visos feitos desde abril para os portugueses "não viajarem para esta região exceto em caso de estrita necessidade". "Israel tem direito à sua legítima defesa, mas claramente nos últimos meses tem havido um excesso", criticou.

Médio Oriente Conflito Hezbollah Israel Palestina

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Guerra no Médio Oriente: Nações Unidas apelam a “cessar fogo” entre Hezbollah e IsraelVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Londres pede que se evite 'a todo o custo' uma escalada do conflito no Médio OrienteDavid Lammy reafirmou ao Governo israelita “o apoio do Reino Unido à segurança de Israel, a importância da contenção, a necessidade de um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns”

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Médio Oriente: Exército israelita resgata mais um refém do Hamas em GazaQaid Farhan Alkadi, um árabe com cidadania israelita de 52 anos, foi resgatado 'numa operação complexa no sul da Faixa de Gaza'.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Médio Oriente: Amnistia Internacional pede a Borrell que imponha sanções a IsraelONG lembrou a chefe da diplomacia europeia a posição do Tribunal Internacional de Justiça, partilhada em meados de julho, que considerou ilegais os colonatos israelitas na Palestina.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Venezuela, Médio Oriente e Ucrânia discutidos na UEOs ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), incluindo o português Paulo Rangel, reúnem-se esta quinta-feira em Bruxelas para discutir a crise na Venezuela, Médio Oriente e Ucrânia.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Reunião de MNE da União Europeia abordará Venezuela, Médio Oriente e UcrâniaEm cima da mesa vão estar vários tópicos, nomeadamente a guerra na Ucrânia, o conflito entre Israel e o movimento islamita radical Hamas e a crise pós-eleitoral na Venezuela que a oposição considera fraudulentas e que consagraram um terceiro mandato de Nicolás Maduro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »