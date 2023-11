Paulo Raimundo considera difícil acordo com os médicos se Governo mantiver 'intransigência e prepotência'

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na RússiaFC Porto vence em Vizela e fica em igualdade pontual com Benfica e SportingJovem de 22 anos detido por dar cabeçada no nariz do paiFOTO: DR

O secretário-geral do PCP considerou esta segunda-feira que será difícil encontrar soluções na negociação com os médicos se o Governo"mantiver uma atitude de intransigência, prepotência e chantagem". Paulo Raimundo falava na manhã desta segunda-feira à porta do Centro de Saúde da Baixa da Banheira, no concelho da Moita, onde os utentes aguardavam em fila, alguns desde a meia-noite, a abertura de portas para conseguir uma das 25 senhas disponíveis para consultas.

"Intransigência, prepotência e chantagem. Se o Governo reverter isso com boa fé, preocupação e esforço para resolver o problema dos utentes e dos médicos, então teremos saída. Se mantiver esta ideia da prepotência e da chantagem, vai ser difícil encontrar soluções", disse o dirigente comunista, em declarações aos jornalistas. headtopics.com

O Governo e as estruturas sindicais dos médicos estiveram reunidos no domingo, tendo a reunião sido suspensa para ser retomada na terça-feira.Paulo Raimundo disse ainda que o Governo tenta transferir para os médicos a responsabilidade dos problemas no Serviço Nacional de Saúde quando na verdade"a única responsabilidade é do Governo".

"As pessoas que aqui estão sabem que os médicos, os poucos que existem, os enfermeiros, os poucos que existem, dão o melhor que têm e o melhor que podem para tentar salvaguardar a vida destas pessoas. O Governo pode fazer a pressão e a chantagem que quiser que não vai criar fraturas entres os utentes e os médicos e enfermeiros", frisou. headtopics.com

