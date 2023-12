Paulo Cafôfo eleito líder do PS/Madeira

Paulo Cafôfo foi eleito líder do PS/Madeira com 1.450 votos, sendo o único candidato nas diretas. As urnas fecharam às 22h com 1.998 militantes aptos a votar. Cafôfo promete liderança forte e determinada para a região.





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel diz ter atingido 450 alvos em Gaza nas últimas 24 horasAs forças armadas de Israel disseram, ao início da manhã desta segunda-feira, ter atingido 450 alvos na Faixa de Gaza. Uma noite intensa de bombardeamentos terá eliminado mais um líder do Hamas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Empresa norueguesa Otovo conclui aumento de capital de 450 milhões de coroas norueguesasDe acordo com a empresa, presente em Portugal, o mais recente aumento de capital foi integralmente assegurado pelos acionistas atuais: Å Energi (norueguesa), Axel Johnson Group (sueca) e Nysnø (Fundo de Investimento Climático do Governo norueguês),

Fonte: JNegocios - 🏆 9. / 68 Consulte Mais informação »

700 mil pessoas continuam sem energia e água em São Paulo três dias após tempestadeTempestade matou sete pessoas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Paulo Catarro: “É um pouco arriscado jogar com Arthur de início com a Real Sociedad”Avan&231;ado brasileiro ganha protagonismo no Benfica.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Paulo Catarro: “Sérgio Conceição tem o problema de não gostar de perder”Treinador do FC Porto exigiu o m&225;ximo de todos os departamentos do clube.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Forças Armadas brasileiras assumem segurança de aeroportos e portos no Rio de Janeiro e S. PauloAs Forças Armadas brasileiras começaram hoje a assumir a segurança dos principais portos e aeroportos dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, medida de emergência que se prolonga até 03 de maio de 2024.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »