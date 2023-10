Patriarca tem 'primeiro grande encontro' com jovens na Jornada Diocesana da Juventude

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoEncontro está marcado para 26 de novembro. D. Rui Valério realça que há um lugar onde o “espírito da Jornada Mundial da Juventude se vai reavivar”.O Patriarcado de Lisboa vai realizar a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ), dia do “primeiro grande encontro dos jovens com o seu novo patriarca”, e D.

O Patriarcado de Lisboa informa que os jovens da diocese voltam a reunir-se na Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) na Solenidade de Cristo Rei do Universo, este ano no dia 26 de novembro e na cidade de Vila Franca de Xira, a partir das 09h30.

O diretor do Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa assinala também que a JDJ 2023 acontece três meses depois da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e “será um momento de recordar e voltar a viver toda a alegria de acolhermos o Santo Padre e os jovens de todo o mundo”. headtopics.com

D. Rui Valério realça que há um lugar onde o “espírito da Jornada Mundial da Juventude se vai reavivar” e convida os jovens da diocese, sobretudo, a “dar corpo àquela certeza de que a experiência de agosto não foi apenas um evento que está parado no tempo passado”.

Este encontro, no dia 26 de novembro, vai ter como ponto central o Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, mas os participantes vão andar por vários pontos emblemáticos da cidade – o Ateneu Artístico Vilafranquense, a Fábrica das Palavras, o Celeiro da Patriarcal e o Museu do Neorrealismo -, onde têm vários workshops dirigidos aos jovens entre os 15 e os 30 anos. headtopics.com

No dia 26 de setembro, o Vaticano anunciou os temas para as duas próximas celebrações diocesanas da Jornada Mundial da Juventude – 2023 e 2024 -, a caminho do Jubileu dos Jovens de 2025

