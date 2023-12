Patriarca Rui Valério: "As contas da JMJ foram exemplares e apontam para um superavit"

A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa foi um sucesso para a Igreja, para Portugal e, sobretudo, para todas as centenas de milhares de peregrinos que aqui vieram e que aqui testemunharam o que é a experiência única de fé, de esperança, de comunhão e de paz. Não apenas a semana da Jornada, mas também todo o caminho percorrido de preparação revestiu-se de um tempo de graça, de festa e de renovação da juventude portuguesa.

O que começou por ser uma experiência da comunidade católica, rapidamente se transformou numa realidade nacional e internacional que extravasou, em muito, as fronteiras da religião. O Papa Francisco foi o primeiro a dizer que “superou todas as expectativas” e que foi a Jornada “melhor organizada de sempre”. E isso só nos pode deixar a todos felize





Patriarca de Lisboa recorda os milhões de ucranianos que morreram 'pura e simplesmente à fome'D. Rui Val&233;rio lamentou que a Ucr&226;nia seja "hoje novamente uma terra onde se morre”.

Penalista Rui Pereira critica inclusão de inquérito a primeiro-ministro em comunicado da PGRO penalista Rui Pereira critica a inclusão de um inquérito criminal ao primeiro-ministro no comunicado da PGR, afirmando que não tem cobertura legal.

Líder da Iniciativa Liberal considera explicação da procuradora-geral da República 'bem razoável'Rui Rocha diz, ainda, que 'há uma explicação que continua a faltar: a do primeiro-ministro'.

Patriarca de Lisboa reafirma “tolerância zero” e disponibilidade total para continuar a encontrar-se com as vítimas de abusoPatriarca de Lisboa reafirma “tolerância zero” e disponibilidade total para continuar a encontrar-se com as vítimas de abuso. “Não me poupo a nenhum esforço para ir ao encontro de quem o deseje”, garante à Renascença.

Presidente da Iniciativa Liberal pede audição parlamentar do filho de Marcelo Rebelo de SousaRui Rocha justificou que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido citado como “tendo tido algum tipo de intervenção” no caso das gémeas luso-brasileiras que em 2019 vieram a Portugal receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal e que há até notícias de que se terá reunido com o então secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales. O presidente da Iniciativa Liberal (IL) anunciou este domingo que vai pedir a audição parlamentar do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas e espera que o PS não volte"a bloquear estes esclarecimentos". Em declarações à Lusa, Rui Rocha recordou que, esta semana, o PS travou os pedidos de audição dos antigos governantes Marta Temido e Lacerda Sales,"num caso que se arrasta há semanas e em que têm existido versões contraditórias"

Rui Salvada. "Estamos a assistir a um processo de verdadeiro revisionismo histórico"O autor de Abril em Novembro lamenta que as novas gerações tenham um “conhecimento enviesado” dos acontecimentos que ditaram a implementação da democracia.

