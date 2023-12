Patriarca de Lisboa reafirma “tolerância zero” e disponibilidade total para continuar a encontrar-se com as vítimas de abuso. “Não me poupo a nenhum esforço para ir ao encontro de quem o deseje”, garante à Renascença. Um dia depois do Grupo Vita ter apresentado o primeiro relatório de atividade, D. Rui Valério diz esperar que o que já se conseguiu fazer, ao nível da prevenção e formação, seja alargado a outros setores da sociedade com a mesma “coragem” e “transparência”.

, que a Igreja está consciente do “papel pioneiro” que está a ter no combate aos abusos sexuais, e está “profundamente empenhada” com a “tolerância zero” e “a necessidade de ajudar e de ir ao encontro” de quem precisa e pede auxílio. D. Rui Valério, que esta semana já se reuniu com mais uma vítima, diz que os encontros vão continuar. “Estou sempre disponível”, garante. Comprometeu-se desde sempre com a 'tolerância zero', defendendo que as vítimas devem estar no centr





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Patriarca de Lisboa recorda os milhões de ucranianos que morreram 'pura e simplesmente à fome'D. Rui Val&233;rio lamentou que a Ucr&226;nia seja "hoje novamente uma terra onde se morre”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Presidente da Câmara de Lisboa apela à não polarização ideológicaCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, responsabiliza extremistas de esquerda e de direita por criar ódio na sociedade e apela à não polarização ideológica.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Costa não admite cargo na UE 'enquanto não estiver esclarecido' inquéritoApesar de estar de "consci&234;ncia absolutamente tranquila", Costa diz que n&227;o est&225; dispon&237;vel para "exercer cargos p&250;blicos", nem a n&237;vel europeu.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Não quero engravidar, não quero ser mãeQuando metemos o útero de alguém na mesa pública da conversa, ou a sua possível experiência de maternidade, mexemos com todo o seu mundo, a começar pela autonomia corporal e passando por questões como qualidade de vida, experiências passadas de perdas gestacionais e dinâmica familiar.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Investigação sobre Operação Influencer em cursoUma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.comunicações e contactos estabelecidos de forma a influenciar decisões públicas e políticasUma coisa é certa, os casos de corrupção e tráfico de influências continuam a crescer no país e no “palco” da justiça.Com uma crise política “instalada” no país, e com suspeitas de terem existido alegados favores e influências por parte do ex-chefe de gabinete de Costa junto do Governo, será que se a lei do lóbi estivesse em vigor a investigação em torno da Operação Influencer estaria em curso?pela simples circunstância de a ausência de regulamentação também não significar que a atividade lobista não é possível, ou que não é lícita . É evidente que é. Só não está regulada. E, por conseguinte, mesmo não sendo proibida, temos em curso a investigação que temos”, disse Rui Costa Pereira, associado coordenador da MFA Legal

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

O Alcântara Café e a expressão da nouvelle cuisine em LisboaDepois da revolução na noite gerada pelo Plateau e pela discoteca Alcântara-Mar, em 1989 os sócios Arminda Faria e Pedro Luz abrem o Alcântara Café. Foi neste restaurante de grandes dimensões e arquitetura singular, com estátuas e árvores no interior, que a chamada nouvelle cuisine ganhou expressão em Lisboa.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »