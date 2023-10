Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário”

Patrícia Barão, diretora do departamento residencial da consultora imobiliária JLL, explica que ao existir um desequilíbrio entre oferta e procura “é natural que os preços das casas corrijam em alta”. E, na sua perspetiva, os preços das habitações não vão parar de subir.

Na tentativa de resolver o problema da habitação em Portugal, a diretora do departamento residencial da JLL reivindica “medidas de incentivo ao investimento na habitação e não medidas que venham limitar aquilo que é a construção nova”. Fala em incentivos fiscais, em cedência de património do Estado a privados para construírem e tudo isso para que exista mais habitação para os portugueses.

Nos últimos anos a sociedade portuguesa mudou. Há mais famílias, mais pequenas e “as tipologias das casas estão a diminuir”, num ajuste a estas novas necessidades. Este vigésimo sexto episódio do Expresso Imobiliário foi conduzido por Maribela Freitas e contou com sonoplastia de Ana Marques e edição de João Ribeiro. headtopics.com

Podcast semanal em que são abordadas as mais diversas temáticas relacionadas com o Imobiliário, um sector fundamental para a economia nacional. Da habitação ao investimento, passando pela arquitetura e construção, as jornalistas Maribela Freitas, do Expresso, e Rita Neves, da SIC, convidam especialistas para refletir sobre problemas, tendências e caminhos futuros desta área.

