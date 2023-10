Passar amas a contrato permanente vai dar apoio que pode chegar a quase 9 mil euros. Ministra diz que é 'salto civilizacional'

O Governo vai dar um apoio para a conversão em contratos de trabalho sem termo, a tempo inteiro, de amas que estejam em creches familiares, operadas por IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e equiparadas, como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O diploma foi esta sexta-feira, 27 de outubro, publicado em Diário da República, no dia em que a ministra do trabalho, solidariedade e segurança social foi ouvida no Parlamento a propósito da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

De acordo com a portaria, quem celebre contrato de trabalho sem termo com amas que “estejam ou tenham estado integradas numa creche familiar nos últimos 12 meses” pode receber um apoio financeiro à contratação, mas também um apoio para pagar as contribuições para a segurança social. headtopics.com

