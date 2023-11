Passagem do furacão Otis em Acapulco faz 48 mortos

30/10/2023 04:52:00 RTPNoticias

Quarenta e oito pessoas morreram, seis estão desaparecidas e dezenas ficaram feridas à passagem do furacão Otis em Acapulco, no México, onde se registaram danos materiais avultados, indicaram as autoridades num novo balanço.