Passagem de Rafah volta a ser aberta para deixar passar ajuda. Biden pede 'pausa' no conflito

Segundo a imprensa norte-americana, Biden estava num comício de pré-campanha para as presidenciais do próximo ano quando foi interrompido por um manifestante que pedia um “cessar-fogo” em Israel. O Presidente dos EUA respondeu, usando um termo diferente: “Acho que precisamos de uma pausa. Uma pausa significa dar tempo para que os prisioneiros saiam”.

Os camiões de ajuda humanitário que estão em espera para entrar em Gaza poderão voltar a fazê-lo esta quinta-feira, uma vez que está prevista a abertura da passagem de Rafah, que permite que a ajuda entre via Egito.

Na quarta-feira, pelo menos 335 estrangeiros conseguiram sair de Gaza através da passagem, assim como dezenas de residentes em Gaza que estavam feridos.pode recordar as notícias que marcaram esta quarta-feira, dia em que Israel disse ter eliminado mais um líder do Hamas e a ONU considerou a hipótese de o ataque israelita a um campo de refugiados em Gaza configurar um crime de guerra.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

:

ITWITTING: Passagem de Rafah abre na quarta-feiraDeverão sair de Gaza 81 pessoas. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SOLONLINE: Passagem de Rafah abre na quarta-feiraNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Passagem de Rafah será aberta para feridos graves e portadores de passaportes estrangeirosAcordo entre o Egipto, Israel e o grupo Hamas, em coordenação com os EUA e mediado pelo Qatar, vai permitir saída limitada de pessoas de Gaza nesta quarta-feira.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ​Fronteira de Rafah aberta para passagem de pessoas e ajuda humanitáriaSegundo a ag&234;ncia Reuters, que cita fonte da seguran&231;a eg&237;pcia, ser&225; permitida a sa&237;da de Gaza de 500 estrangeiros e cerca de 80 feridos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Primeiros estrangeiros já saíram de Gaza após abertura da passagem de RafahDepois de uma longa espera, abriu esta manhã a passagem de Rafah, na fronteira com o Egipto, para a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de Gaza.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Fronteira de Rafah abre para a passagem de palestinianos feridosPara além dos 80 feridos, também já entraram no Egipto mais de 100 cidadãos portadores de dupla nacionalidade.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »