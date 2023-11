Passagem de Rafah aberta em Gaza pela primeira vez desde o início do conflito

Enviar o artigo:Carro destruído em despiste na Radial de Benfica em LisboaOrçamento do Estado para 2024 aprovado com IUC nas entrelinhas e sem referência à TAPIdoso agredido a murro em roubo de 90 eurosTrês cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

:

RENASCENCA: ​Fronteira de Rafah aberta para passagem de pessoas e ajuda humanitáriaSegundo a ag&234;ncia Reuters, que cita fonte da seguran&231;a eg&237;pcia, ser&225; permitida a sa&237;da de Gaza de 500 estrangeiros e cerca de 80 feridos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Fronteira de Rafah abre para a passagem de palestinianos feridosPara além dos 80 feridos, também já entraram no Egipto mais de 100 cidadãos portadores de dupla nacionalidade.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Fronteira de Rafah aberta para saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de GazaA fronteira de Rafah abriu para a saída para o Egito de feridos palestinianos e detentores de passaportes estrangeiros. Houve um 'corte total' das linhas telefónicas e de internet na Faixa de Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Primeiros estrangeiros já saíram de Gaza após abertura da passagem de RafahDepois de uma longa espera, abriu esta manhã a passagem de Rafah, na fronteira com o Egipto, para a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de Gaza.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Passagem de Rafah será aberta para feridos graves e portadores de passaportes estrangeirosAcordo entre o Egipto, Israel e o grupo Hamas, em coordenação com os EUA e mediado pelo Qatar, vai permitir saída limitada de pessoas de Gaza nesta quarta-feira.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Fronteira de Rafah abrirá para receber vários palestinianos feridosAs autoridades eg&237;pcias prepararam um hospital de campanha para receber os palestinianos feridos. Os casos graves e os que necessitam de cuidados especiais ser&227;o transferidos para outros hospitais.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »