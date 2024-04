Passagem de pasta antes da posse do novo Governo

No dia antes da posse do novo Governo, houve a tradicional passagem de pasta, simbolizando a resiliência da democracia. António Costa e seus ministros cessantes cumpriram a formalidade de passar o testemunho. A nova legislatura marca uma nova fase da democracia parlamentar portuguesa, iniciando-se com incertezas sobre sua duração.

