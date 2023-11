Passageiros judeus de voo na Rússia tiveram de se esconder no terminal

Apesar deste episódio, o embaixador israelita considerou que, "em geral, não existe antissemitismo a um nível organizado na Rússia". "É claro que sempre houve, há e haverá antissemitismo. O importante é que não evolua para o que vimos em Makhachkala", disse Ben Zvi à Associated Press.

Centenas de pessoas tomaram conta do aeroporto e da pista de aterragem após apelos na plataforma de mensagens Telegram para se dirigirem ao aeroporto antes da chegada dos voos provenientes de Israel Algumas das pessoas correram para a pista e tentaram entrar num avião que tinha chegado de Telavive, de acordo com vídeos publicados nas redes sociais.Bem Zvi disse ainda que mais de 30 pessoas no voo eram cidadãos israelitas, mas nenhum deles ficou ferido.

A Agência Federal de Transportes Aéreos ordenou inicialmente o encerramento do aeroporto até 06 de novembro, mas mais tarde disse que a medida só se aplicaria até esta terça-feira.

