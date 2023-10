Partidos reagem ao veto de Marcelo na TAP

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.O Presidente da República pede uma clarificação sobre a intervenção do Estado, a alienação ou aquisição de ativos e a transparência da operação.

André Ventura, líder do partido Chega, assume que a decisão de Marcelo é o “corolário da incompetência” e da “teimosia” do Governo.pois considera que os cidadãos necessitam de “clareza”, “transparência” e a “garantia de que os contribuintes não ficavam a perder”.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível. headtopics.com

Marcelo devolve diploma da TAP: PSD diz que é culminar de 'novela de ziguezagues' de CostaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

TAP: PSD diz que veto é culminar de “novela de constantes ziguezagues” do GovernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Marcelo devolve ao Governo diploma da privatização da TAPNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Marcelo bombardeia a privatização da TAPO novo puxão de orelhas de Marcelo ao Governo surge quando a venda da TAP decorria num processo pouco transparente à opinião pública. Consulte Mais informação ⮕

Presidente Marcelo devolve ao Governo diploma de privatização da TAPSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo devolve decreto-lei de privatização da TAP ao Governo porque não está esclarecidoO Presidente da República devolveu ao Governo o decreto-lei de privatização de pelo menos 51% da TAP por não ter considerado suficientes esclarecimentos dados sobre a operação. Consulte Mais informação ⮕