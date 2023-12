Partidos reagem à mensagem de Natal do primeiro-ministro

Da esquerda à direita, os partidos reagiram à mensagem de Natal do primeiro-ministro com acusações de ter esquecido setores como a saúde e a habitação. “Há um ponto em que estamos completamente de acordo com ele: nós também confiamos nos portugueses”, começou por dizer Paulo Rangel, o vice-presidente do PSD a quem coube dar voz à reação do partido à.

A confiança que se pode restaurar dos portugueses nas instituições resulta diretamente, obviamente, da possibilidade de se mudar a governação socialista. Estes oito anos trouxeram-nos a uma situação de impasse", afirmou na sede do PSD no Porto."Como é que é possível fazer o elogio dos progressos que houve nas qualificações quando vemos a situação em que está o sistema educativo, a situação em que estão os nossos alunos sem professores, em que estão os professores sem qualquer incentivo, a situação, portanto, de impasse em que entrou a educação", referiu o dirigente social-democrat





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A magia do Natal e a figura do Pai NatalHá mais de 20 anos que Severino Moreira e Fernando Matias vestem o fato vermelho nesta altura do ano para ouvir os pedidos e desabafos das crianças que se sentam nos seus colos e, de olhos brilhantes, contemplam as suas barbas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Pressão inflacionista afeta preços de alimentos tradicionais de Natal em PortugalOs comerciantes de mercados em Lisboa, Porto e Coimbra confirmam ao ECO que alguns produtos tipicamente consumidos nesta altura, como o bacalhau, o cabrito e o queijo, subiram de preço face ao ano anterior.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Cerca de 190 centros de saúde abertos no Natal para diminuir pressão nas urgências hospitalaresCerca de 190 centros de saúde do país vão estar a funcionar hoje em horário complementar, para assegurar a resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares. Neste dia de Natal estão em funcionamento 187 centros de saúde, disponibilizando cuidados primários para “situações não emergentes”, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, informou o Ministério da Saúde.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

O Natal como uma festa de família e de consumoApesar de o Natal continuar a ser experienciado como uma festa de família, quase todos o veem também como uma época de grande consumo. Mas o aumento generalizado dos preços, refreou as compras neste ano.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Tendências de comunicação das marcas para o NatalSegundo Sandra Alvarez, diretora da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), as tendências de comunicação das marcas para o Natal deste ano não são propriamente novidade e já vêm de anos anteriores.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Brenda Lee, 65 anos depois: a estrela chega ao topo da árvore de NatalForam 65 anos de lenta e gradual subida na tabela norte-americana até que, aos 78 anos de idade (agora já com 79), a cantora que tinha 13 quando gravou uma canção de Natal com travo rockabilly, viu finalmente o seu “Rockin’ Around the Christmas Tree” a chegar ao número um.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »