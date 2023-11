Partidos europeus da direita radical e populista reúnem-se em Lisboa

Os partidos europeus da direita radical e populista reúnem-se, durante dois dias, em Lisboa. A VISÃO dá a conhecer as principais figuras deste encontro – políticos extremistas antissistema e contracorrente que, não raras vezes, se perdem nas suas próprias contradições e... excentricidades.

À margem da iniciativa, André Ventura vai receber Marine Le Pen e Tino Chrupalla na Assembleia da República O Convento do Beato recebe, esta sexta-feira, a Assembleia-Geral do Identidade e Democracia (ID), grupo político do Parlamento Europeu que integra as forças partidárias de extrema-direita. Amanhã, a partir das 19h00, nomes como os de Marine Le Pen (Rassemblement National, RN), Tino Chrupalla (Alternativa para a Alemanha, AfD) ou o do ex-ministro das Finanças da Estónia, Martin Helme, vão discursar na reunião. André Ventura também sobe ao palco para falar à platei





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Nova polémica: André Ventura acusado de fazer montagem para criticar GovernoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

André Ventura acusado de fazer montagem em publicação a criticar o GovernoLíder do Chega terá colado cartaz na sala do PSD e não na sala do PS, como afirma.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

André Ventura diz que veto de Marcelo mostra incompetência do GovernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

André Ventura pede “cartão vermelho” para ministro da SaúdeL&237;der do Chega esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa em Bel&233;m.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Buscas em São Bento: André Ventura diz que Costa 'tem de dar uma explicação ao país'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

'Qualquer outra solução sem ser eleições será um agudizar da situação', afirma André VenturaPartidos reagem à demissão de António Costa.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »