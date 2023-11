Partido socialista espanhol e Juntos pela Catalunha fecham acordo para novo Governo de Espanha

O partido socialista espanhol e o Juntos pela Catalunha fecharam um acordo para a viabilização do novo Governo de Espanha, apesar das profundas discrepâncias e visões radicalmente diferentes dos dois partidos. O líder do PSOE reconheceu as extraordinárias diferenças, enquanto a líder do JxCat destacou a desconfiança e as más experiências com os socialistas.

SICNOTİCİAS: Pedro Sánchez será investido como presidente do governo de EspanhaO líder socialista defende a amnistia dos independentistas catalães em nome da pacificação e convivência, sendo o maior beneficiado político.

DNTWİT: Governo português desiste de aumentar imposto para veículos antigos e poluentesO Partido Socialista decidiu retirar a proposta do aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para veículos antigos e poluentes do Orçamento do Estado para 2023.

SICNOTİCİAS: Sánchez prepara-se para ser reconduzido chefe do Governo com o apoio de oito partidosO Parlamento de Espanha inicia esta quarta-feira uma sessão de dois dias que culminará, previsivelmente, com a reeleição do socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro, na sequência das eleições de 23 de julho.

EXPRESSO: Sánchez justifica amnistia de independentistas catalães como forma de garantir governo de progressoO socialista Pedro Sánchez justificou hoje a amnistia de independentistas catalães como a via para recuperar a convivência entre os espanhóis e também a forma de garantir um governo "de progresso" em Espanha face à ameaça da "direita reacionária".

DNTWİT: Pedro Sánchez garante investidura como presidente do Governo espanholPedro Sánchez vai continuar a ser presidente do Governo espanhol depois de perder as eleições legislativas. Ele fechou acordos com sete partidos para garantir os votos necessários para sua investidura.

REVİSTASABADO: Governador do Banco de Portugal nega convite para liderar o GovernoMário Centeno confirma que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o Governo

