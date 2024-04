Partido pró-curdo declara vitória em eleição invalidada na Turquia

Um responsável do principal partido pró-curdo da Turquia, cuja eleição no domingo para uma cidade do leste do país tinha sido invalidada em favor de um candidato do poder, foi declarado vencedor do escrutínio, anunciou hoje o seu partido.

"Devido à resistência do povo curdo, dos nossos amigos e democratas, foi decidido atribuir o mandato de presidente do município da região metropolitana de Van a Abdullah Zeydan", congratulou-se o partido de esquerda e pró-curdo Partido da Igualdade e Democracia (DEM), ex-Partido Democrático dos Povos (HDP), em mensagem na rede social X. Terceira força política no parlamento turco, o partido recorreu hoje perante o Alto Conselho Eleitoral para contestar a invalidação da eleição de Zeydan em Van, a grande cidade de maioria curda situada próximo da fronteira iraniana. A decisão do Alto conselho eleitoral, anunciada na terça-feira, originou fortes tensões na cidade e manifestações e movimentos de contestação por várias zonas do país, incluindo Istambu

