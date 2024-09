Partido Liberal Social formaliza pedido de registo no Tribunal Constitucional

Assinaturas do novo partido já foram entregues ao Tribunal Constitucional. Fundador José Cardoso, ex-militante do IL, garante que tem ‘vontade de governar’.O Partido Liberal Social já formalizou o pedido de registo como partido político no Tribunal Constitucional com a apresentação de 7.800 assinaturas, assim como a entrega da declaração de princípios e do projeto de estatutos.

Para já, esclarece que o futuro partido «passa agora pelo processo de angariação dos membros fundadores, rumo à realização da sua primeira Convenção Nacional», referindo que a «comissão instaladora está consciente de que este é um processo de apresentação de uma nova solução política para Portugal e por isso um projeto de longo prazo».

A comissão instaladora revela também que esta nova solução política assenta no liberalismo por serem «apaixonados pela liberdade individual de cada cidadão, pela diferença de opiniões e pelo respeito por essa diversidade, onde cada indivíduo decide como quer viver», na vertente social ao apresentarem «um olhar atento sobre a sociedade, sobre as suas dinâmicas, na procura de uma sociedade justa, próspera, em que todos têm...

Quando saiu da IL, José Cardoso admitiu ao nosso jornal que estava disponível para formar um novo partido e admitiu que, mesmo que dure «três, quatro ou cinco anos, mas desde que consiga falar com 1,5 milhões de pessoas e que passe valores liberais, já será positivo».

Partido Liberal Social José Cardoso Iniciativa Liberal Eleições Autárquicas Liberalismo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SolOnline / 🏆 15. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ex-candidato à liderança da IL apresenta assinaturas ao Tribunal Constitucional e formaliza novo partido liberalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Obra Diocesana de Promoção Social do Porto vai recorrer de condenação em tribunalA institui&231;&227;o da Diocese do Porto foi condenada, tal como quatro ex-dirigentes e funcion&225;rios, no &226;mbito de um processo em que estavam acusados de burla tribut&225;ria por adulterar listas de utentes para burlar a Seguran&231;a Social em 3,3 milh&245;es de euros.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Supremo Tribunal ameaça suspender rede social X no Brasil no espaço de 24 horasO Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro amea&231;ou com a "suspens&227;o imediata das atividades da X" (antigo Twitter) no Brasil, caso a rede social n&227;o nomeie um "representante legal" no pa&237;s, no prazo de 24 horas.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Supremo Tribunal ameaça 'suspensão imediata' da rede social X no BrasilA decisão do juiz Alexandre de Moraes exige ao empresário Elon Musk, dono da X, a nomeação de um representante da rede social para cumprir ordens judiciais e pagar multas pendentes, no prazo de 24 horas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Supremo Tribunal ameaça suspender rede social X no BrasilO Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro ameaçou com a 'suspensão imediata das atividades da X' (antigo Twitter) no Brasil, caso a rede social não nomeie um 'representante legal' no país, no prazo de 24 horas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Supremo Tribunal ameaça suspender rede social X no Brasil no espaço de 24 horasA decisão surge na sequência de uma investigação sobre a disseminação de notícias falsas, após a qual a rede social X fechou o escritório no Brasil

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »