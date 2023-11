Partido da oposição em Moçambique denuncia enchimento de urnas

O maior partido da oposição em Moçambique provou que houve enchimento de urnas, de acordo com a CIP, uma organização não-governamental. Um grupo de três homens armados raptou uma jovem de 26 anos na manhã de 1 de novembro. A companhia anunciou que a medida visa aprofundar os laços entre Moçambique e Portugal. Os magistrados não têm o salário atualizado há cerca de 26 anos.

As principais cidades de Moçambique têm sido afetadas por raptos que visam principalmente homens de negócios e seus familiares

CMJORNAL: Decisão do Constitucional dá vitória à Renamo em QuelimaneMaior partido da oposição em Moçambique 'provou que houve enchimento de urnas', descreve a CIP, Organização Não-Governamental.

RTPNOTİCİAS: PR de Moçambique alerta para 'impacto significativo' do El Niño sobre a agriculturaO Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, alertou hoje para um 'impacto significativo' do fenómeno El Niño sobre a agricultura no país, pedindo que os agricultores estejam preparados para os efeitos, no âmbito do lançamento da campanha agrícola 2023/2024.

CMJORNAL: PR de Moçambique alerta para 'impacto significativo' do El Niño sobre a agriculturaSegundo Filipe Nyusi, o fenómeno meteorológico poderá causar escassez de chuva nas zonas sul e centro do país.

VİSAO_PT: Moçambique quer cortar 70% de importações de gás de cozinha com nova centralVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

EXPRESSO: Moçambique: assassinados pelo Estado por se manifestarem contra a fraude eleitoralUm total de 130 manifestações saíram à rua, em Moçambique, para denunciarem situações de fraude nas eleições autárquicas de 11 de outubro. Houve mortos, feridos e centenas de detidos

EXPRESSO: Manifestações em Moçambique resultam em mortes e feridosO ministro do Interior moçambicano, Pascoal Ronda, foi ao Parlamento quarta-feira dizer que só uma pessoa foi assassinada durante as 130 manifestações contra fraudes nas autárquicas de 11 de outubro. Foi em Chiure, Cabo Delgado. O Expresso sabe, porém, que as estatísticas do Governo escondem assassínios protagonizados pela polícia nos protestos da semana passada. Manito e Nelo Saíde, de dois e três anos, perderam o pai, morto a tiro pela polícia na manhã de 27 de outubro, durante manifestações na cidade de Nampula. Na mesma manhã foi morto, também a tiro, Atipo Juma. Tinha 14 anos e era vendedor ambulante. O autor dos assassínios é o Estado que os deveria proteger.

