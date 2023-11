Parlamento inicia o primeiro de dois dias de debate da proposta de 0E2024

"Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza". Manifestação junta pró-palestinianos em LisboaA votação na generalidade da proposta orçamental para 2024 está prevista para terça-feira. Ao início da tarde desta segunda-feira, o debate deverá começar com uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa.Parlamento: Debate quinzenal com a presença do Primeiro Ministro, António Costa.

O parlamento inicia o primeiro de dois dias de debate, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta socialista e votos contra do PSD, Chega, IL, PCP e BE.

A votação na generalidade da proposta orçamental para 2024 está prevista para terça-feira. Ao início da tarde desta segunda-feira, o debate deverá começar com uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa. headtopics.com

Desde que exerce as funções de primeiro-ministro, esta será a décima vez que apresenta na Assembleia da República uma proposta de Orçamento, uma das quais -- a primeira para o ano de 2022 -- foi chumbada na generalidade, o que abriu uma crise política e provocou eleições legislativas antecipadas, que o PS venceu com maioria absoluta.

A proposta do executivo revê em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, de 1,8% para 2,2%, e em baixa de 2,0% para 1,5%, no próximo ano. A taxa de desemprego é revista em alta para o próximo ano, prevendo agora 6,7% em 2024, face aos anteriores 6,4%. headtopics.com

Quanto à inflação, o executivo está ligeiramente mais pessimista, prevendo que a taxa caia de 8,1% em 2022 para 5,3% em 2023 e 3,3% em 2024. A proposta de lei prevê, igualmente, o melhor saldo orçamental em democracia, apontando-se 0,8% do PIB em 2023 e 0,2% em 2024.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Carta de candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos oficialmente apresentadaA FIFA j&225; atribuiu a organiza&231;&227;o do Mundial 2030 a esta candidatura. Consulte Mais informação ⮕

Protesto 'histórico' por cessar-fogo em Gaza termina com dezenas de detidos em Nova IorqueManifesta&231;&227;o consistiu numa “ocupa&231;&227;o hist&243;rica” da principal esta&231;&227;o de comboios da cidade. Consulte Mais informação ⮕

Às escuras. Corte nas comunicações 'dificulta a assistência humanitária” a GazaCom a destrui&231;&227;o de cabos e torres de telecomunica&231;&245;es na sexta-feira, Israel cortou a r&233;stia de liga&231;&227;o entre Gaza e o resto do mundo - depois de j&225; ter cortado eletricidade, &225;gua e g&225;s. Consulte Mais informação ⮕

Distrito do Porto sob aviso amarelo devido à agitação marítima e fortes rajadas de ventoCircula&231;&227;o autom&243;vel e pedonal est&225; fechada na Avenida Dom Carlos I, junto ao forte de S&227;o Jo&227;o da Foz. Consulte Mais informação ⮕

Área de suporte do Castelo de Santa Maria da Feira aluiu durante a madrugadaZona estava a ser intervencionada para consolida&231;&227;o estrutural e reabilita&231;&227;o da muralha do Pa&231;o do Castelo de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo faz ruir parte da muralha do Castelo da FeiraOs destro&231;os da muralha ficaram circunscritos ao per&237;metro das obras de consolida&231;&227;o e reabilita&231;&227;o que “estavam prestes a terminar”. Consulte Mais informação ⮕