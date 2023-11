Parlamento Europeu vota proposta para reduzir uso de pesticidas químicos

O Parlamento Europeu vota esta quarta-feira a sua proposta para a negociação de uma das principais bandeiras da estratégia Do Prado ao Prato, dedicada a um sistema alimentar mais sustentável: reduzir a utilização de pesticidas químicos em pelo menos 50% e torná-los mais seguros.

Contudo, um relatório da ONG Corporate Europe Observatory (CEO) mostra que as negociações do Regulamento de Utilização Sustentável de Pesticidas (SUR, na sigla em inglês) têm sido fortemente influenciadas pelosanalisou centenas de documentos da Comissão Europeia e das 27 representações permanentes dos Estados-membros, documentos submetidos a consultas públicas, eventos de, conteúdos patrocinados publicados na comunicação social, e ainda questões colocadas aos actores envolvidos.e outras indústrias poderosas - atrasar os processos questionando as bases científicas, enfraquecer as propostas através da influência nos bastidores e mascarar os seus próprios impactos junto da opinião pública -, com resultados semelhantes: atrasos, muitas vezes de anos (ou décadas), devale mais de 12 mil milhões de euros por an





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

“Este parlamento europeu não está a ouvir as empresas”, diz secretário-geral da E-CommerceO Jornal Económico – Notícias, Economia, Política, Empresas, Mercados e Opinião

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu expressa “apoio incondicional” à soberania arméniaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu expressa 'apoio incondicional' à soberania arméniaMetsola declara 'apoio incondicional à independência, soberania, integridade territorial e inviolabilidade das fronteiras da Arménia', um mês depois do ataque do Azerbaijão a Nagorno-Karabakh.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu quer verbas para reconstrução da Ucrânia aprovadas com urgênciaRelatório aprovado com 512 votos a favor prevê utilização dos ativos congelados na UE da Federação da Rússia.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Nagorno-Karabakh: Parlamento Europeu expressa 'apoio incondicional' à soberania arméniaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu expressa 'apoio incondicional' à soberania arméniaRoberta Metsola demonstra a solidariedade da UE e garante facilitar o di&225;logo entre a Arm&233;nia e o Azerbaij&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »