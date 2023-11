Parlamento Europeu proíbe sacos de plástico "muito leves"

Os sacos de plástico "muito leves" - como os que servem para levar e comprar fruta e legumes em muitos supermercados em Portugal e noutros países europeus - vão ser proibidos dentro de poucos anos, segundo a posição do Parlamento Europeu (PE) sobre as novas regras para embalagens. O documento foi aprovado, esta quarta-feira, na sessão plenária do PE que decorre em Estrasburgo.

O plástico "muito leve" é um dos materiais mais difíceis de reciclar devido à sua baixa densidade e capacidade de se infiltrar e de contaminar o meio ambiente, como solos e água. Acresce que a quantidade produzida e utilizada deste plástico muito leve é muito significativa ainda





