Park Chan-Wook associa-se a uma nova série de espionagem

Ao ver o nome de Park Chan-Wook associado a uma série, não é pecado esperar “mais um realizador consagrado rendido ao mundo da televisão”, com todas as ambiguidades que tamanha citação carrega em relação ao resultado final. A experiência recente tem dado bons resultados — lembremos Guy Ritchie com —, mas pensar rápido pode ser uma armadilha. Chan-Wook está associado a outra série.

O início do primeiro episódio fornece as dúvidas necessárias para que tenhamos um pé atrás face a tudo o que The Captain diz: vemo-lo a escrever a história da sua saída do Vietname e a ser forçado a escrevê-la de novo, como se as versões que tivesse entregado até então não fossem convincentes, verdadeiras ou encostadas à ideia de uma hollywoodização da vida.

. The Captain é do Vietname do Norte e infiltrou-se nas forças militares das forças do Sul, que contam com o apoio dos norte-americanos. The Captain é amigo da CIA e o braço direito do seu general e, em simultâneo, envia informações para os comunistas e acata ordens deles.

A vida nos Estados Unidos adensa o mistério e cada episódio oferece contornos ora macabros, ora hilariantes. Como dizíamos, a deambular porestá Robert Downey Jr., interpretando uma série de personagens e funcionando quase como uma espécie de diabo da consciência de The Captain.

