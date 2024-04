Paris Saint-Germain vence Rennes e avança para a final da Taça de França

O Paris Saint-Germain qualificou-se para a final da Taça de França em futebol, na qual vai defrontar o Lyon, ao vencer o Rennes por 1-0, no Parque dos Príncipes. Um golo de Kylian Mbappé, à passagem do minuto 40, com um remate de fora da área na sequência de um passe do médio espanhol Fabián Ruiz, garantiu uma vaga na final da Taça aos campeões franceses.

De resto, Mbappé acabou por se redimir da grande penalidade que desperdiçou, aos 37 minutos, ao permitir a defesa do veterano guarda-redes Mandanda, na sequência de um puxão na camisola na área por parte do lateral esquerdo do Rennes Adrien Truffert. O "onze" inicial dos parisienses contou com dois internacionais portugueses, Nuno Mendes, que seria substituído aos 75 minutos, e Vitinha, que jogou os 90 minutos, enquanto Danilo Pereira foi lançado em campo aos 75 minutos pelo técnico Luís Enrique e Gonçalo Ramos não chegou a sair do "banco

Paris Saint-Germain Rennes Final Taça De França Futebol

