Para evitar os mísseis russos, a Ópera em Kharkiv passou a ser subterrânea

A segunda maior cidade da Ucrânia, que proibiu grandes eventos públicos quando a Rússia invadiu o país em Fevereiro de 2022, éque podem demorar apenas 45 segundos para atingir o seu alvo a partir do momento em que são disparados através da fronteira russa, a 30 quilómetros de distância.

Artistas da ópera ensaiam no palco subterrâneo instalado no abrigo do Teatro Académico de Ópera e Balé do estado de KharkivFotogaleria “Sentimos falta de nos apresentar em palco”, disse Olena Starikova, que faz parte da trupe. “Cantamos em muitos lugares – garagens, florestas, escolas, creches, hospitais – mas não há nada como o palco. A ópera é um conto de fadas. Todos nós, a trupe de ballet, a trupe de ópera, estamos incrivelmente felizes."

Apesar da proximidade com a fronteira russa, Kharkiv nunca foi ocupada pelas forças russas durante a invasão em grande escala, embora alguns distritos, especialmente as zonas nordeste, mais próximas da Rússia, tenham ficadoA distância até a fronteira é tão curta que os mísseis podem aterrar e explodir na cidade antes mesmo de as sirenes de ataques aéreos dispararem, referiu Ihor Tuluzov, director geral e artístico do teatro.

