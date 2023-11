Para cerca de 500 pessoas abriram-se as portas da Faixa de Gaza

Nenhuma informação sobre quanto tempo a fronteira se manterá aberta foi adiantada, apenas que dezenas de feridos e centenas de detentores de passaporte estrangeiro foram autorizados a deixar o território palestiniano. Prioridade para feridos em risco de vida e crianças.

De acordo com a Al-Jazeera, é esperado que cerca de 500 pessoas atravessem a fronteira esta quarta-feira. De acordo com Nahed Abu Taeema, director do Hospital Nasser, disse à Reuters que 19 dos seus feridos em estado crítico estão incluídos nos 81 que estavam na lista para sair de Gaz esta quarta-feira.

“Esses precisam de cirurgias avançadas que não podem ser feitas aqui pela falta de capacidade, especialmente mulheres e crianças”, disse. O Egipto preparou um hospital de campanha em Sheikh Zuwayed, no deserto do Sinai, para receber os feridos, com o compromisso de transferir para outros hospitais aqueles cujos ferimentos não possam ser aí atendidos., o Egipto também colocou carros de combate e blindados junto ao posto fronteiriço de Rafah.

O Ministério da Saúde do Hamas actualizou esta quarta-feira o número de vítimas dos bombardeamentos israelitas desde 7 de Outubro: 8796

