Paquistão. Dezenas de afegãos detidos e deportados pelas forças de segurança

"Esta ação é a prova da determinação do Paquistão em repatriar qualquer cidadão que esteja a residir no país sem a documentação apropriada", realçou. A campanha anti-imigração do Governo de Islamabade, anunciada em 03 de outubro, dirige-se a todos os estrangeiros indocumentados ou não registados.

Esta campanha está a preocupar os milhares de afegãos que aguardam no Paquistão a recolocação nos Estados Unidos, ao abrigo de um programa especial de refugiados para pessoas que deixaram o Afeganistão após o regresso ao poder do regime fundamentalista dos talibãs, em agosto de 2021.

Na terça-feira, um responsável norte-americano garantiu que é uma prioridade para Washington assegurar a recolocação dos mais de 25 mil afegãos elegíveis ao abrigo daquele programa e que se encontram no Paquistão, enquanto os seus processos estão a ser apreciados.

Na terça-feira, milhares de afegãos encheram camiões e autocarros em direção aos dois principais postos fronteiriços para regressarem ao Afeganistão evitando a prisão e a deportação forçada. De acordo com a mesma organização, existem mais de dois milhões de cidadãos afegãos indocumentados no Paquistão, dos quais pelos menos 600 mil fugiram dos talibãs.

