​Papa renova pedido de orações pelos que sofrem a guerra

“Não esqueçamos a martirizada Ucrânia, não esqueçamos a Palestina, não esqueçamos Israel, não esqueçamos tantas outras regiões onde a guerra é ainda demasiado forte”, disse. A propósito do dia de Todos os Santos que a Igreja assinala hoje em todo o mundo, o Santo Padre sublinhou que “os santos não são heróis inalcançáveis ou distantes, mas pessoas como nós, nossos amigos, cujo ponto de partida é o mesmo dom que recebemos”.

Francisco usou uma sua expressão muito típica ao explicar que “certamente já conhecemos alguns santos ou santas ‘da porta ao lado’, pessoas generosas que, com a ajuda de Deus, corresponderam ao dom que receberam e se deixaram transformar dia a dia pela ação do Espírito Santo”.

Para o Papa, a santidade “é um dom oferecido a todos para uma vida feliz” e todos os santos e santas são como “nossos irmãos e irmãs mais velhos, com os quais sempre podemos contar”, porque nos apoiam e, “quando erramos o caminho, com sua presença silenciosa, nunca deixam de nos corrigir; são amigos sinceros, em quem podemos confiar, desejam nosso bem, não apontam o dedo contra nós e nunca nos traem”.

Por fim, ainda a propósito deste dia, Francisco deixou um convite a cada um: “Sinto os santos perto de mim e dirijo-me a eles? Conheço a história de alguns deles? Faz-nos bem conhecermos a vida dos santos e nos emocionarmos com seus exemplos. Faz-nos muito bem recorrermos a eles na oração”.​Fronteira de Rafah aberta para passagem de pessoas e ajuda humanitáriaTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

RENASCENCA: ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchainA intelig&234;ncia artificial acelerou a ajuda humanit&225;ria, mas continua a ter desafios. A privacidade dos dados, a utiliza&231;&227;o &233;tica da tecnologia e a educa&231;&227;o sobre a desinforma&231;&227;o s&227;o desafios que a Organiza&231;&227;o das Na&231;&245;es Unidas continua a enfrentar.

RENASCENCA: Madeira. Deputados regionais eleitos nas legislativas reúnem-se no primeiro plenário da nova legislaturaNa ordem de trabalho do plen&225;rio est&225; a vota&231;&227;o da configura&231;&227;o das comiss&245;es parlamentares em fun&231;&227;o da nova org&226;nica do Governo Regional (PSD/CDS-PP) e tamb&233;m a aprecia&231;&245;es dos votos de louvor, congratula&231;&227;o e pesar que j&225; deram entrada.

RENASCENCA: Crédito à habitação. DECO pede ao Governo que não discrimine famílias com poupançasApoios ao cr&233;dito &224; habita&231;&227;o est&227;o vedados aos agregados familiares com poupan&231;as superiores a 29.786,66 euros. DECO discorda e quer que o Governo elimine esta condi&231;&227;o. No Dia Mundial da Poupan&231;a, a Associa&231;&227;o para a Defesa do Consumidor tem conselhos sobre como "Sobreviver &224; Crise".

CMJORNAL: Sérgio Krithinas: "Obviamente que Schmidt percebeu a contestação. Duvido que aprenda português"Ap&243;s a vit&243;ria frente ao Arouca, Roger Schmidt disse n&227;o ter no&231;&227;o das cr&237;ticas dos adeptos do Benfica.

RENASCENCA: Tribunal Eleitoral volta a condenar ex-Presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidadeEsta nova condena&231;&227;o em nada altera este calend&225;rio, j&225; que n&227;o h&225; acumula&231;&227;o de penas para estas situa&231;&245;es, de acordo com a legisla&231;&227;o brasileira.

RENASCENCA: Espanha goleia Portugal Sub17 - RenascençaAs duas sele&231;&245;es j&225; est&227;o apuradas para a pr&243;xima fase de qualifica&231;&227;o para o Europeu da categoria.

