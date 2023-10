Papa poderá receber familiares dos reféns do Hamas

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSA informação foi avançada esta sexta-feira pelo Cardeal Pietro Parolin, à margem de um evento na Câmara Municipal de Roma.

Interrogado pelos jornalistas sobre se o Santo Padre receberia os familiares de alguns reféns que, neste momento, se encontram em Roma, o secretário de Estado do Vaticano respondeu: "Estamos a considerar isso, vimos que eles foram recebidos pelas autoridades italianas, mas ainda não tomámos uma decisão. Penso que o faremos até ao final do dia de hoje.”

Sobre o conflito na Terra Santa, o cardeal Parolin espera que não se verifique uma escalada. “Está tudo relacionado com a libertação dos reféns, mas se se conseguir resolver a questão da libertação, seria menos urgente uma ação terrestre.” headtopics.com

Interrogado sobre se houve reações à oferta de mediação do conflito por parte da Santa Sé, o secretário de Estado considerou que, “neste momento, não parecem existir grandes espaços, mas existe a presença ´in loco´ da Igreja, através do Patriarcado latino de Jerusalém, e creio que mais depressa poderá haver alguma troca de mensagens por esta via do que por via oficial”.

O número dois do Vaticano sublinhou ainda que, "mais importante do que falar em cessar-fogo, estamos atentos, sobretudo, às questões humanitárias".Porque é que o Qatar é crucial na libertação de reféns do Hamas?OMS insta Hamas a libertar reféns por razões"humanitárias e de saúde"

