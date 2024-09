Papa pede reforço de orações pela paz e condena violência

Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para produtores vinícolasFuneral de bombeiros de Oliveirinha: “As lágrimas” em vez da “água que apaga fogos”O Papa pediu esta manhã um reforço de orações pela paz. “Infelizmente, nas frentes de guerra, a tensão está muito alta. Que se escute a voz dos povos que pedem a paz”, disse esta manhã de domingo, na Praça de São Pedro.

Francisco também lamentou a morte, nas Honduras, de Juan Antonio López, coordenador da pastoral social da diocese de Trujillo e membro fundador da pastoral da ecologia integral naquele país. Ao condenar “toda a forma de violência”, o Papa manifestou a sua proximidade “a todos os que vêem espezinhados os seus direitos elementares e a todos os se empenham pelo bem comum como resposta ao grito dos pobres e da terra”.

