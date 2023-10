Papa pede paz num mundo 'dilacerado pelo veneno do ódio e loucura da guerra'

O Papa apelou esta sexta-feira ao silêncio das armas “num mundo em convulsão e dilacerado pelas divisões e pelo veneno do ódio e pela loucura da guerra”, ao presidir à Oração pela Paz na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A celebração — num momento em que o mundo se confronta com o conflito na Ucrânia há mais de um ano e meio e com a escalada das hostilidades militares entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas —, concluiu o dia de jejum e oração que o pontífice convocou no Angelus, para reunir “o povo de Deus disperso pelo mundo”, com vista a inspirar “caminhos de paz aos responsáveis das nações”.

Francisco implorou mais uma vez à “Virgem Maria, rainha da paz”, que interceda pelo fim da violência na Terra Santa, exigindo urgência “nestes tempos dilacerados por conflitos e devastados pelas armas” e que “apagam o futuro”, segundo o portal Notícias do Vaticano. headtopics.com

O Papa chegou à Basílica de São Pedro em cadeira de rodas, ao som da “Schola Cantorum”, e dirigiu-se imediatamente para o ícone mariano para ali parar em oração. Sentado algum tempo com a cabeça baixa numa poltrona branca, tendo ao seu lado a efígie mal iluminada de São Pedro, o Papa iniciou depois o seu discurso voltado para a imagem de Maria: “Nos momentos decisivos tomaste a iniciativa”, afirmou Francisco, observando que, “mesmo aos pés da cruz na qual estava pendurado o seu filho”, “a noite de dor” deu lugar à esperança pascal.“Agora, Mãe, tome novamente a iniciativa por nós”, rezou o Papa.

O apelo dramático do Papa surge na terceira semana de conflito entre o Hamas, que lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel, que por sua vez declarou guerra ao grupo islamita, e iniciou uma campanha de bombardeamentos sistemáticos contra a Faixa de Gaza, acompanhada de um cerco total ao território palestiniano. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

observadorpt »

Papa defendeu necessidade de dois Estados na Terra SantaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Papa Francisco e Erdogan falaram sobre 'dramática situação da Terra Santa'O Santo Padre e o Presidente da Turquia abordaram o atual conflito e falaram da solu&231;&227;o de dois Estados. Consulte Mais informação ⮕

Papa defendeu necessidade de dois Estados na Terra SantaNuma chamada com Erdogan, 'o Papa expressou a sua dor pelo que está a acontecer', 'esperando que seja possível alcançar uma solução de dois Estados e um estatuto especial para a cidade de Jerusalém'. Consulte Mais informação ⮕

Papa defendeu necessidade de dois Estados na Terra SantaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

'Terra que Vale o Céu': Ricardo Ribeiro lança novo discoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Em família: da terra ao espaço, com as bruxas no arCom o Halloween a acertar o passo aos próximos dias, temos também O Meu Primeiro FITEI, notas sobre Uma Ideia de Justiça, hip hop, jogos de tabuleiro, observação de aves e uma viagem ao espaço. Consulte Mais informação ⮕