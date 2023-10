Papa pede paz num mundo “dilacerado pelo veneno do ódio e loucura da guerra”

O Papa apelou hoje ao silêncio das armas"num mundo em convulsão e dilacerado pelas divisões e pelo veneno do ódio e pela loucura da guerra", ao presidir à Oração pela Paz na Basílica de São Pedro, no Vaticano

A celebração – num momento em que o mundo se confronta com o conflito na Ucrânia há mais de um ano e meio e com a escalada das hostilidades militares entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas -, concluiu o dia de jejum e oração que o pontífice convocou no Angelus, para reunir “o povo de Deus disperso pelo mundo”, com vista a inspirar “caminhos de paz aos responsáveis ??das nações”.

Francisco implorou mais uma vez à “Virgem Maria, rainha da paz”, que interceda pelo fim da violência na Terra Santa, exigindo urgência “nestes tempos dilacerados por conflitos e devastados pelas armas” e que “apagam o futuro”, segundo o portal Notícias do Vaticano. headtopics.com

O Papa chegou à Basílica de São Pedro em cadeira de rodas, ao som da “Schola Cantorum”, e dirigiu-se imediatamente para o ícone mariano para ali parar em oração.

“Agora, Mãe, tome novamente a iniciativa por nós”, rezou o Papa. “Dirige o teu olhar misericordioso para a família humana, que perdeu o caminho da paz, que preferiu Caim a Abel e, tendo perdido o sentido da fraternidade, não consegue encontrar o clima de casa”, pediu. headtopics.com

O apelo dramático do Papa surge na terceira semana de conflito entre o Hamas, que lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel, que por sua vez declarou guerra ao grupo islamita, e iniciou uma campanha de bombardeamentos sistemáticos contra a Faixa de Gaza, acompanhada de um cerco total ao território palestiniano.

Sporting tem de vencer Raków para manter ambições — Rúben AmorimVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

OMS insta Hamas a libertar reféns por razões “humanitárias e de saúde”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Projeto de Resolução dos EUA rejeitado no Conselho de Segurança da ONUVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Cotação do Brent para entrega em dezembro sobe 2,27% e passa os 90 dólaresVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Rússia e EUA vetam projetos de resolução rivais no Conselho de SegurançaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Comércio sino-russo cresce 27% homólogos para 170 MMUSD até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕