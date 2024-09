Papa pede apoio às vítimas de abusos na Bélgica

Na Bélgica, o Papa pede apoio às vítimas de abusos, que frisou ser “a vergonha e a humilhação da Igreja”

O Papa chegou na quinta-feira à Bélgica, um país abalado por décadas de casos de abuso sexual de crianças por membros da Igreja e um encobrimento por parte dos superiores, que até agora tem marcado a visita do pontífice. "Os abusos geram sofrimentos e feridas atrozes, chegando mesmo a minar o caminho da fé. E é necessária muita misericórdia para não ficar com um coração de pedra perante o sofrimento das vítimas, para as fazer sentir a nossa proximidade e oferecer-lhes toda a ajuda possível, para aprender com elas a ser uma igreja que se torna serva de todos, sem subjugar ninguém", disse.

Papa Francisco Bélgica Abuso Sexual Igreja Católica Vítimas

