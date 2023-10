Papa implora para que todos repudiem a guerra “que semeia morte e apaga o futuro!”

Francisco rezou o terço na Basílica de São Pedro e, no final, pediu ajuda à “Rainha da Paz” para que interceda “pelo nosso mundo em perigo e em tumulto”.“Nesta hora escura, colocamo-nos sob os vossos olhos luminosos e confiamo-nos ao vosso coração, sensível aos nossos problemas.”, afirmou esta tarde o Papa diante de uma Imagem da Virgem, colocada junto ao altar da basílica de São Pedro.

Francisco rezou o terço na Basílica de São Pedro e, no final, pediu ajuda à “Rainha da Paz” para que interceda “pelo nosso mundo em perigo e em tumulto” e nos ensine “a acolher e cuidar de toda a vida humana e a repudiar a loucura da guerra, que semeia morte e apaga o futuro."

O Santo Padre recordou que, por diversas vezes Maria vem pedir “oração e penitência”, mas lamenta que “ nós, ocupados com as nossas necessidades e distraídos com tantos interesses mundanos, temos permanecido surdos aos vossos convites”. No entanto, certo do amor de Nossa Senhora, Francisco pediu que todos reconheçam a urgência de “rezar e adorar, interceder e reparar por todo o género humano”. headtopics.com

Neste momento de oração e penitência pelo fim da guerra, convocado pelo Papa e dirigido aos fiéis do mundo para interceder pelo fim da guerra, Francisco implorou misericórdia, à Mãe da misericórdia e paz, à Rainha da paz: “Movei o íntimo de quem está preso no ódio, convertei quem alimenta e excita conflitos.

Francisco consagrou, uma vez mais, a humanidade ao Coração Imaculado de Maria, “especialmente os países e as regiões em guerra” e acrescentou: “Vós, aurora da salvação, abri frestas de luz na noite dos conflitos. Vós, morada do Espírito Santo, inspirai caminhos de paz aos responsáveis das nações. Vós, Senhora de todos os povos, reconciliai os vossos filhos, seduzidos pelo mal, cegos pelo poder e pelo ódio. headtopics.com

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFNova Unidade de Coordena&231;&227;o de Fronteiras e Estrangeiros ser&225; respons&225;vel pela “coordena&231;&227;o da atua&231;&227;o das for&231;as e servi&231;os de seguran&231;a entre si e entre estes e o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo". Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Frente Comum fala em 'uma das maiores' greves na função pública dos últimos anos"Continuamos a n&227;o aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milh&245;es de euros para cima de setores que j&225; s&227;o sobrefinanciados pelo Or&231;amento do Estado e se esque&231;a de quem assegura os servi&231;os p&250;blicos e do refor&231;o das fun&231;&245;es sociais do Estado. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Ministro das Finanças irá ao parlamento defender a proposta do OE2024Fernando Medina ser&225; ouvido &224;s 15h00 pelos deputados da Comiss&227;o de Or&231;amento e Finan&231;as (COF) sobre a proposta or&231;amental. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Médio Oriente. Tropas de Israel entraram em GazaPrimeiras informa&231;&245;es apontam para uma "opera&231;&227;o rel&226;mpago" [em atualiza&231;&227;o] Consulte Mais informação ⮕