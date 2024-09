Olá, para continuar a ler os nossos conteúdos e garantir o acesso aos melhores sites portugueses faça já o seu registo.Um único login que lhe dá acesso permanente a este e aos mais de 70 sites de media portugueses, que fazem parte do NÓNIOO Papa Francisco prossegue a Visita Apostólica ao Luxemburgo e Bélgica.

Segundo dia de Francisco em Timor: um encontro emotivo com crianças e um"novo impulso" para"evangelizar""O tempo já se mede em horas." 500 mil timorenses esperados na receção ao Papa FranciscoIsrael prepara entrada no Líbano.

Rodrigo Guedes de Carvalho."Cheguei a pensar em dar-lhe uma fruta, mas ninguém quer lesionar o Chico Buarque no dia do concerto" Vidigal."Schmeichel levantou-se da mesa e perguntou ao Materazzi se ia comer o mesmo que o Quim Berto"Caetano."O Mozer foi treinar uma semana com o Estrela e pensava 'ando aqui a fazer número'"Barroso."O Weah deu uma cabeçada no Jorge Costa e começou tudo a bater no Davids, que era o mais pequenino do Milan"António Victorino d'Almeida.

Papa Francisco Luxemburgo Bélgica Católica

Combate à pedofilia e proposta de celibato na agenda de Papa Francisco na visita à BélgicaA Igreja belga recebeu mais de 700 queixas em pouco mais de 10 anos. O caso do antigo bispo de Bruges, que admitiu ter abusado de um dos seus sobrinhos durante mais de uma década provocou forte indignação.

Papa Francisco visita Luxemburgo e Bélgica: Igrejas em declínio e escândalo dos abusos persistemO Papa Francisco fará uma viagem de quatro dias a Luxemburgo e Bélgica, dois países onde a prática religiosa está em queda. A agenda do Papa inclui encontros com autoridades e a população, abordando temas como secularização, acolhimento de migrantes e o papel das novas gerações.

Papa Francisco na Bélgica: Vítimas de Abusos Sexuais Expressam DesilusãoO Papa Francisco visita a Bélgica após quase 30 anos, numa altura em que os abusos sexuais dentro da Igreja Católica são um tema controverso. Algumas vítimas foram convidadas para a receção ao Papa, mas expressaram desilusão com a falta de reconhecimento individual.

Antarte cria cadeirão exclusivo para o Papa Francisco em visita a Timor-LesteO cadeirão foi produzido com fibras naturais, como algodão e linho, tecidos em tear, demonstrando o compromisso com a produção artesanal de alta qualidade.

Marca portuguesa cria cadeirão para visita do Papa Francisco a Timor-LesteA Antarte desenhou e produziu o cadeirão do Sumo Pontífice para a visita a Timor-Leste, que acontece entre os dias 9 a 11 de setembro.

Duarte Pio elogia 'grande entusiasmo popular' com visita do Papa FranciscoDuque de Bragança, cidadão de Timor-Leste desde 2012, destaca o 'entusiasmo' com que o Papa vai ser recebido no país. Francisco ficará em Timor durante três dias.

