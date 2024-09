Papa Francisco em Luxemburgo: 'Europa deve ser um farol da paz'

No primeiro de quatro dias de viagem pela Europa, o Papa Francisco falou no Luxemburgo sobre a necessidade de paz e pediu que se evitem os erros do passado. O líder da Igreja Católica chega hoje à Bélgica, onde deverá encontrar-se com algumas vítimas de abusos cometidos por membros do clero.

Com pouco mais de 600 mil habitantes, o Luxemburgo é um dos menores países da Europa e quase metade da sua população vem de outras partes do mundo. Entre os estrangeiros, os portugueses constituem a maior comunidade. O Papa Francisco apelou aos líderes políticos para que parem"enquanto ainda há tempo", as guerras que"estão a destruir o mundo".Francisco, que em dezembro faz 88 anos, apareceu no domingo à janela do palácio apostólico para a oração do Angelus.

Papa Francisco Paz Luxemburgo Bélgica Abusos Migração

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Papa Francisco leva apelo à paz ao Luxemburgo e pede que se evitem erros do passadoNo primeiro de quatro dias de viagem pela Europa, o Papa Francisco falou no Luxemburgo sobre a necessidade de paz e pediu que se evitem os erros do passado. O líder da Igreja Católica chega hoje à Bélgica, onde deverá encontrar-se com algumas vítimas de abusos cometidos por membros do clero.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Papa Francisco no Luxemburgo denuncia “esclerose que adoece gravemente as nações”No primeiro discurso de uma viagem por dois países onde a prática da religião está em queda e igrejas fecham e são transformadas em bibliotecas, bares, restaurantes e até discotecas, o Papa Francisco pediu aos responsáveis políticos maior vigilância para não negligenciarem as nações mais desfavorecidas, ajudando-as a sair da sua condição de...

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Papa Francisco chega ao Luxemburgo para viagem de quatro diasO Papa Francisco chegou ao Luxemburgo, iniciando uma viagem de quatro dias que também o levará à Bélgica. O papa terá encontros com académicos da região europeia e falará sobre a secularização. Durante a viagem, o papa apresentou dificuldades em caminhar e pediu desculpas aos jornalistas por não poder cumprimentá-los na coxia do avião.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Papa Francisco visita Luxemburgo e Bélgica: Igrejas em declínio e escândalo dos abusos persistemO Papa Francisco fará uma viagem de quatro dias a Luxemburgo e Bélgica, dois países onde a prática religiosa está em queda. A agenda do Papa inclui encontros com autoridades e a população, abordando temas como secularização, acolhimento de migrantes e o papel das novas gerações.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Papa visita Luxemburgo e tem encontro marcado com comunidade portuguesaO representante máximo da Igreja Católica já aterrou no país que conta com uma grande comunidade de portugueses. Durante a visita de quatro dias por duas nações europeias discutirá temas como a paz, migração, emergência climática e o futuro das gerações mais jovens.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Papa no Luxemburgo denuncia “esclerose que adoece gravemente as nações”&192; margem do seu discurso oficial, Francisco pediu aos luxemburgueses que tenham mais crian&231;as. O Papa referiu-se &224; baixa natalidade que aqui existe e concluiu, com um sorriso: “Aos italianos costumo dizer, tenham mais crian&231;as e menos c&227;ezinhos. Mas a voc&234;s digo apenas: Tenham mais beb&233;s.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »